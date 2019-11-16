«Краще б подякував воїнам!» Зеленський оскандалився в Facebook

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook привітав з професійним святом всіх, хто бере участь у процесі створення відео – і радіопередач, але не привітав українців з Днем морської піхоти.

Як пише «РБК», під постом президента користувачі зазначили, що 16 листопада відзначається також День морської піхоти України, з яким Володимир Зеленський українців не привітав.

«Телебачення та радіо є невід’ємною частиною нашого життя. За кожним теле – і радиопродуктом варто талановита і невтомна праця тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори і ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить і забезпечує якісну картинку і сигнал. Спасибі за ваш професіоналізм, креативність, почуття прекрасного, за постійний пошук нового й актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україну разом!» – написав президент.

В коментарях президенту нагадали, що сьогодні, 16 листопада, також зазначається інший український національний свято: «Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України», «краще б воїнам-захисникам подякував би».

Також користувачі попросили допомоги сімей загиблого морпиха.

«А ще сьогодні День морської піхоти України. Допоможіть будь ласка сім’ї загиблого в центрі Києва морпеха, Героя Революції Гідності та учасника АТО», — пишуть під постом.