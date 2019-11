У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти “жовтих жилетів”, десятки затриманих

Паризька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ для протидії “жовтим жилетах”, які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Сутички сталися, зокрема, поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь.

Також група “жовтих жилетів” спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому.

У Парижі опівдні було заарештовано 41 особу.

A fire burns on the streets of Paris on the 1-year anniversary of the Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/g4JF35Fpqf

— Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019

🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18, Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq

— Alejo Schapire🥕 (@aschapire) November 16, 2019

It’s only 10:25, it could be an eventful day in #Paris.#GiletsJaunes #Act53 pic.twitter.com/7fFtgIKibO

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) November 16, 2019

Протести та блокування доріг зафіксовані також у Тулузі, Авіньйоні, Лангоні, поблизу Бордо та на східному об’єднання їзді Ліона.

Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю. Торік протести “жовтих жилетів” почалися через незгоду із планами уряду підняти податки на пальне.