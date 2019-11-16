У Держдумі розглянуть питання про встановлення мінімальної зарплати для бюджетників

У Росії можуть ввести мінімальний розмір заробітної плати для бюджетників. З відповідною пропозицією виступив парламент Північної Осетії. Документ розміщений в електронній базі даних Держдуми.

«Місячна заробітна плата медичного працівника, педагогічного працівника, працівника культури, який здійснює трудову діяльність у державному або муніципальному установі, виконав норми праці (трудові обов’язки), не може бути нижче двократного розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого в суб’єкті Російської Федерації, в якому такий працівник здійснює трудову діяльність», — йдеться в законопроекті.

При необхідності підвищення рівня зарплат згідно із законопроектом пропонується використовувати «доходи, збільшилися внаслідок поліпшення внутрішньоекономічної ситуації, зростання економіки та виробничої сфери».