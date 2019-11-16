“Укрзалізниця” призначила додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята

“Укрзалізниця” призначила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята, які курсуватимуть за напрямками Київ — Львів, Київ — Ковель, Покровськ — Харків, Львів — Одеса, Львів — Ужгород та Кривий Ріг — Ужгород.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

Потяг Київ — Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, а тому — 21, 22, 25, 26 грудня. Потяг Київ — Ковель та у зворотному напрямку курсуватиме 28 грудня.

Потяг Покровськ — Харків призначили на 22, 27, 28 та 29 грудня, а Львів — Одеса курсуватиме 22 та 27 грудня.

Поїзд Львів — Ужгород призначили на 29 грудня, а потяг Кривий Ріг — Київ — Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня.

Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чі в залізничних касах.