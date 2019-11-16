На виїзді з Дніпра Honda влетіла у відбійник: водія забрала “швидка”

У суботу, 16 листопада, на виїзді з Дніпра Honda на повному ходу влетів у відбійник. З місця аварії потерпілого — водія автомобіля — з переломами забрала бригада медиків.

Про це повідомляє місцеве видання.

Попередньо відомо, що Honda їхала по трасі в бік виїзду з міста. Водій втратив контроль над автомобілем, внаслідок чого машина почала виляти по дорозі і в кінці кінців врізалася у відбійник. З яких причин — невідомо. З цим питанням розбираються слідчі.

На допомогу постраждалому відразу ж кинулися інші водії. Чоловік не реагував на слова, хоча був у свідомості. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували в 16-ю міську лікарню. Попередньо, з травм у чоловіка закритий перелом двох ребер, закрита черепно-мозкова травма, забиття та садна.