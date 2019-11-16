Де українцям без досвіду платять від 25 тис.: кадровики назвали вакансії

Українські підприємці готові платити працівникам без досвіду більше 25 тисяч гривень. Правда, у більшості випадків для цього необхідно знати іноземні мови.

Так, як показало дослідження hh.ua трохи більше третини роботодавців, які протягом 2019 шукали працівників без досвіду роботи у профсфери «Початок кар’єри», були готові платити від 6100 грн до 12000 грн, ще 33% пропонували зарплату в діапазоні від 12 100 грн до 17 900 грн.

Траплялися вакансії з зарплатою більше 25000 грн: наприклад, працівникові в цех по збірці каркасно-панельних конструкцій пропонували заробітну плату до 35000 грн, оператора контакт-центру зі знанням німецької мови — 25 000 грн, а гіду для іноземців по Чорнобильській зоні, який знає англійську мову на розмовному рівні володіє другою іноземною мовою (наприклад, чеським / словацьким / німецькою / французькою) — до 1200 євро.

Найчастіше молодим спеціалістам без досвіду роботи пропонували посади менеджерів по продажах і консультантів — на ці спеціальності припадало 26% і 13% вакансій. У кожній 10 вакансії мова йшла про роботу маркетологом, SMM-менеджером або PR-менеджером. Трохи рідше (9% і 8% відповідно) фахівця без досвіду роботи були готові працевлаштувати розробником програмного забезпечення або на адміністративну позицію.

Найбільше роботодавці зацікавлені в пошуковиках-початківців IT-компанії — ними було розміщено більш ніж кожну п’яту пропозицію про роботу для кандидатів без досвіду. Досить активно себе вели і роботодавці з галузей «Послуги для бізнесу» і «Освітні установи» — від них було опубліковано 13% і 12% вакансій відповідно. У ТОП-10 галузей також увійшли ЗМІ, маркетингові та PR-агентства, установи роздрібної торгівлі, фінансові установи тощо.