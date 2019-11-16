ЗМІ: криптовалюта на $450 млн, зникла з біржі Wex, могла осісти в «фонді ФСБ»

У 2018 році впала криптобиржа Wex. Зникла з її рахунків віртуальна валюта, в тому числі биткоины, могли бути переведені на рахунки, що контролюються співробітниками ФСБ. Про це повідомляє «Російська служба Бі-бі-сі, посилаючись на матеріали кримінальної справи про шахрайство, порушеної в зв’язку зі зникненням цих коштів.

Криптобиржа Wex почала роботу в 2017 році. Її запустив один із засновників закрилася біржі ВТС Олексій Билюченко. Біржа до кінця року увійшла в число найбільш великих, її оборот склав $80 млн на добу. Але з кінця минулого року Wex не працює.

Офіційним юрособою біржі була компанія World Exchange Services, яку зареєстрували в Сінгапурі. Її власником був уродженець Білорусії Дмитро Васильєв. Восени 2018 року він продав біржу, офіційно — колишньому бізнесменові з Києва, який воював в Донбасі на стороні ДНР під позивним «Морячок». Але, за даними РБК, насправді за покупкою може стояти православний підприємець Костянтин Малофєєв. Він заперечує цю інформацію.

Однак, як випливає з матеріалів кримінальної справи про шахрайство, Малофєєв міг як мінімум отримувати інформацію про роботу Wex, і з ним міг спілкуватися її засновник Билюченко. Про це свідчить аудіозапис розмови двох чоловіків про біржі, голос одного з них схожий на голос Малофєєва (це показала і експертиза).

Васильєв під час допиту в рамках розслідування кримінальної справи заявив, що вони звернулися за «адміністративним ресурсом» до Малофееву. Той хотів створити легальну криптовалютную майданчик Vladex у Владивостоці «для збереження фінансового-економічного суверенітету Російської Федерації». Розробником платформи став якийсь Антон, ймовірно, екс-співробітник ФСБ Антон Немкин.

Сам Билюченко у свідченнях заявив, що в квітні 2018 року він приїхав у Москву в офіс Малофєєва. Там цей Антон запропонував йому віддати флеш-карти, на яких в зашифрованому вигляді зберігалися криптовалютные активи Wex. Билюченко зробив це, але потім його відвезли в приймальні ФСБ. Кілька людей у цивільному стали задавати йому питання про біржі.

На наступний день Билюченко знову відвезли в офіс Малофєєва. Тоді Антон вже зажадав віддати всю криптовалюту Wex в «фонд ФСБ Росії». Йшлося про $450 млн. Побоюючись за своє життя, засновник біржі зробив це.

Але тиск на нього не припинилося. В середині липня він знову прилетів до Москви на зустріч з Малофєєвим і знову вирушив на розмову в ФСБ. На цей раз двоє співробітників відомства вимагали віддати базу даних користувачів.

Одне з джерел, близьке до слідства, стверджує, що можлива участь чекістів у переговорах вивчали в управлінні «М» ФСБ. Воно відповідає за контррозвідувальну забезпечення правоохоронної системи. Билюченко у своїх свідченнях стверджує, що став жертвою шахрайських дій з метою заволодіння активами біржі».