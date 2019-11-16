«Російськомовних ламають через коліно!» Нардеп Шевченко знову оскандалився

Депутат президентської партії «Слуга народу» Євген Шевченко заявив, що жителів східних регіонів України у примусовому порядку змушують розмовляти українською мовою.

Таку заяву він проголосив у шоу «Народ проти» на телеканалі ZIK. На думку Євгена Шевченка, жителі Східної України змушені говорити українською мовою, хоча вони і російськомовні. Тому що їх змушують забути про свої коріння, культурні цінності.

«Це веде до примирення у нас? Це веде до добробуту в країні?», — зазначив Шевченко.

Також він додав, що Україна — багатонаціональна країна, в якій живе багато російськомовного народу. В якості прикладу він навів греків, болгар, євреїв і самі росіян.

«Я зробив запит в національну комісію про те, щоб вони дали свою правову оцінку» 5 каналу «, так як вони це транслювали, вони зробили записи. Я вважаю, там є ознаки міжнаціональної ворожнечі за територіальною ознакою. Я у своєму зверненні все чітко написав. Я боровся і буду боротися з тими людьми, які провокують міжнаціональну ненависть, ворожнечу і неприйняття інших людей за расовою приналежністю, мовної, територіальної та національної. Це мої абсолютні переконання», — додав депутат.

Його опонент на шоу Олег Синютка порадив нардепу ніколи не користуватися темниками Кремля, а також зазначив, що в команді «Європейської солідарності» не було жодного заклику до расової або міжнаціональної ненависті.

«Я дійсно виступав на росТБ, але де я там казав, що йде громадянський конфлікт? Я там захищав Україну і говорив, що вона повинна бути рівноправною, що її треба поважати, що наша армія вже не та, що була, вона сильна. Я говорив, що якщо ми не будемо ділити з мови людей, ми будемо сильними.», — сказав Шевченко.

Пізніше, коментуючи свою заяву про нібито ініціювання перевірок «5 каналі», Шевченко заявив, що канал нібито «займається дискредитацією і закликає до війни».

Нардеп від «ЄС» Вікторія Сюмар так прокоментувала такі заяви Шевченко: «Напевно, колега не знає, що депутати взагалі не ініціюють такі перевірки. Це робиться шляхом моніторингу, якщо канал порушив цілком конкретні закони України. І Нацрада сам так проводить моніторинги. Але очевидно, що це показує бажання цього депутата, колеги, який був у ефірі російського телебачення, карати українські канали».

А співголова ЄС Ірина Геращенко зазначила: «Дуже символічно, чиїм слугою є цей народний депутат. Я хочу висловити повну солідарність «5 каналу» і сказати, що ми бачимо: ті, хто шастають на російські пропагандистські смітника, намагаються вже через свої запити душити свободу слова в Україні. І це неприпустимо».