Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк

ЗМІ поширили неіснуюче заяву депутата Чернівецької обласної ради Дмитра Павела, стверджуючи, що він закликав створити в Україні Румунська район.

Спочатку фейк опублікувало видання «Ведомости Україна», за ним підхопили і топові російські та українські медіа. З’явилися також аудіозаписи з Павелом.

«На території Чернівецької області серед районів, які є переважно румунськомовними або де проживає велика кількість етнічних румун — це Сторожинецький, Глибоцький, Новоселицький, частково Хотинський. Але Герцаївський район переважно румуномовні. Останній перепис 2001 року показав, що там на 95% румуномовне населення… Тому його мешканцям необхідно самовизначитися як румуни і створити громаду в межах району і, глобально кажучи, адміністративно і політично оформляти його як Румунська», – процитували нібито представника «Опозиційного блоку».

Також стало відомо, що пропозицію нібито підтримав керівник Румунської спільноти України Іван Попеску, який також висловився про необхідність створення в Україні міністерства у справах національностей.

Незабаром на інформаційну атаку відреагував сам Павло. Він написав у Facebook, що не має відношення до скандальної заяви.

«Шановні друзі, прошу не звертати уваги на провокаційні видання в мережі. Довгий час перебуваю за кордоном і ніяких інтерв’ю не даю. Фото з соціальних мереж 10-річної давності», – підкреслив він.