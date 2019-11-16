В українському порту прогримів вибух: подробиці

Інцидент стався вночі 16 листопада в Маріуполі, поставивши на вуха рибний порт

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Близько 2:25 п’ять озброєних чоловіків проникли на територію рибного порту і підбігли до судна СЧС 1047 — риболовного сейнеру, що належить компанії «Интерфиш» (власниця Глинська Наталія), «знешкодили» двох вахтерів, зайшли з каністрою з паливом в трюм і спробували підпалити. У зв’язку з поширенням парів палива, стався вибух без сильного подальшого горіння.

Як повідомили у Маріупольському загоні морської охорони, так, близько трьох годин ночі до порту під’їхала машина з 5-ю збройними цивільними людьми. З неї вийшов один чоловік і підійшов до КПП, подзвонив у дзвоник, щоб викликати чергового. Коли останній з’явився, йому приставили пістолет до грудей і змусили пропустити авто.

Далі група піднялася на СЧС 1047 і таким же способом нейтралізувала вахтера на судні. Відзначається, що вогню, в результаті вибуху, було небагато. Після цього злочинці зникли в невідомому напрямку.