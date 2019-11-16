Моторошно безграмотний підручник з географії шокував багатьох українців

Новий підручник з географії за 11 клас надрукували з неправильними назвами міст і країн. Фотографії з помилками опублікував у Facebook у групі «Уміти вчити: спільнота освітян» Артем Просянюк.

Так, Міносвіти затвердило підручник, у якому на карті України значаться міста з комуністичними назвами. Підручник випущений в 2019 році, а нові назви населені пункти отримали ще в 2016 році. Нагадаємо, що тоді Верховна Рада провела тотальну декомунізацію: під перейменування потрапили 284 селища і села, 7 міст та 9 районів.

«Котовськ, а не Подільськ. Краснозаводское, а не Заводське. Красний Луч, а не Кришталевий. Красноармійськ, а не Покровськ», — нагадує Просянюк.

Для читачів нагадаємо: так виглядають назви українських міст після декомунізації.

Крім того, зауважив Просянюк, у авторів підручника «специфічні уявлення про території, яку контролює російський маріонетковий режим в Донецькій області». Так, окупованої території на карті більше, ніж є насправді. У коментарях для порівняння опублікували карту територій зі зведень АТО станом ще на червень 2018 року.

Що стосується політичної карти світу, то Просянюк зауважив, що в друк пройшло стара назва столиці Казахстану. Як відомо, у березні цього року Астану перейменували в Нурсултан – на честь екс-президента Нурсултана Назарбаєва.

Також залишили стару назву Республіки Македонія, яка в лютому 2019-го офіційно стала Північної Македонією.

Залишили без змін також британське назву для держави в Південній Африці. У 2018 році африканська країна Свазіленд була перейменована в Королівство Эсватини – назва, яке використовувалося до колонізації.

Крім того, на політичній карті світу немає Південного Судану (став незалежним від Судану 9 липня 2011 року за підсумками референдуму, передбаченого угодою, що поклали кінець однієї із самих тривалих громадянських війн Африки).