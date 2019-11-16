Третій фігурант в справі про хабарі на Банковій вже має термін

Микола Пасальский, який є третім підозрюваним у гучній справі про хабарництво в Офісі президента, має досвід політичної діяльності на посаді одного з керівників партії КРІП, а також судимість.

Як нагадує Inforesist, на початку року колишній голова гостомельської відділення партії КРІП Н.Пасальский отримав рік обмеження волі з випробувальним строком на 2 роки. Таке рішення прийняв Дніпровський районний суд Києва.

У липні 2018 р. Пасальский вигулював собаку породи пітбуль. Перехожа попросила взяти собаку на ланцюг. У відповідь господар тварини вдарив жінку кулаком по голові.

Суд також зобов’язав Пасалького виплатити постраждалій 1773 гривні за спричинення матеріальної шкоди та 25 тисяч гривень за моральні страждання.

Як повідомлялося, прізвище Пасальского прозвучала на засіданні Вищої антикорупційного суду, де обирався запобіжний захід колишньої заступниці міністра культури Вікторії Лісничої і начальниці департаменту Офісу президента Світлані Кондзеле, затриманим у справі про хабар.

Прокурор САП розповів, що Ліснича і Пасальский повинні були шукати осіб, які бажають працювати в органах державної влади і на держпідприємствах, проводити попередні співбесіди з кандидатами на посаду, вводити їх в оману щодо можливості призначення на посаду за умови хабарів певним особам.



«З 18 жовтня по 12 листопада 2019 з метою заволодіння грошовими коштами в розмірі $300 тис. вводили свідка (Андрія) Кравченко в оману і підбурювали до передачі неправомірної вигоди посадовим особам, які займають особливо відповідальне становище», – повідомив він.



За його словами, 18 жовтня Ліснича і Пасальский зустрілися з Кравченком і повідомили йому про необхідність принести резюме.



На зустрічі 30 жовтня нібито була присутня Кондзеля. В цей день підозрювані повідомили Кравченко, що він може отримати бажану посаду в НАК «Нафтогаз» за $300 тисяч. За даними слідства, Кравченко наполіг на тому, щоб суму розділили на дві частини. Хабар домовилися покласти в банківську комірку, розповів прокурор.



«Ставиш в клітинку. Йдеш на співбесіду. Його ніхто чіпати не буде, щоб ти спав спокійно. Проходиш співбесіду – в той же день або на наступний день довезешь інше. Воно теж лягає в клітинку. Комірка буде нашою. Тобто на два ключі», – процитував прокурор Пасальского. За словами сторони звинувачення, Кондзеля чула цю фразу і не зробила жодних зауважень.



У той же день Ліснича нібито зателефонувала свідкові і сказала переробити резюме. Вона повідомила Кравченко, що Кондзеля працює в ОПУ і має великий вплив і зв’язку, а Пасальский – радник в Офісі президента. Підозрювані наполягали на тому, щоб свідок виплатив відразу всю суму, а 10 листопада повідомили про звільнення місця в НАК.