У Миколаєві водій маршрутки вбив жінку під час інтиму

Чоловік з Миколаєва під час сексу убив свою партнерку струмом, а злякавшись викриття, задушив її дочка.

Чоловік працював водієм маршрутки. Довгий час він перебував із загиблою в близьких відносинах.

У березні 2015 року під час інтимних стосунків жінка запропонувала застосувати до неї електричний струм, в результаті чого вона померла.

Потім він злякався, що донька загиблої може викрити його у причетності до смерті жінки. Він пішов у кімнату до дочки загиблої, накинув їй на шию дріт і задушив. Також він вирішив забрати її паспорт, на той момент дівчині було близько 30 років.

Обвинувачений у суді не визнавав свою провину. Він розповів, що знав жінку близько 20 років. Потім вона поїхала в Туреччину, і їх спілкування обірвалося, але після повернення в Миколаїв він знову почав з нею спілкуватися в 2010 році. Також він був знайомий і з її дочкою. Пізніше жінка поїхала жити до Києва до своєї дочки.

Він же проживав у Миколаєві з дружиною та малолітньою донькою, які не знали про його стосунки на стороні. При цьому він зазначав, що збирався зробити своїй коханці пропозицію і обговорював це з її дочкою.

Про день, коли стався злочин, обвинувачений розповів, що близько 21:00 жінка повідомила йому про необхідність зустрічі з клієнтами по роботі, тому він поїхав на вокзал і останній раз нібито бачив загиблих ще живими. За його словами, на наступний день вранці він повернувся до Миколаєва.

Крім того, йому інкримінували крадіжку у вбитих ноутбука і грошей, але обвинувачений це також заперечував.

В результаті суд визнав обвинуваченого Олексія Стеблева винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 стати 119 («Вбивство через необережність»), частини 1 статті 115 («Умисне вбивство») і частини 3 статті 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження») КК України. За це йому призначили підсумкове покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Суд зарахував йому утримання під вартою з 31 березня 2015 року і до вступу вироку в силу як один день через два, застосувавши норми так званого «закону Савченко». Таким чином він вже «відсидів» більше дев’яти років від призначеного терміну.