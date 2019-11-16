Польща «располовинит» «Північний потік-2» зло німцям і росіянам

Польща планує звернутися до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси Варшави при імплементації газової директиви Євросоюзу по «Північному потоку-2». З такою заявою в ефірі польського телебачення, як повідомляє BiznesAlert, виступив директор державної нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк.

При цьому, за його словами, поки що у схваленій напередодні Бундестагом директиві інтереси Польщі враховані. Возняк підкреслив, що Варшава відчуває себе в безпеці завдяки 3-го абзацу 7-ої статті.

При цьому він нагадав, що його країна вже виграла справу, пов’язану з є сухопутним продовженням «Північного потоку-1» трубопроводом OPAL.

«Був пункт, що перед тим, як надати якесь послаблення „Північному потоку-2“, регулятор повинен врахувати безпеку поставок і вплив на конкурентоспроможність ринку сусідніх країн», — зазначив директор PGNiG.

Нагадаємо, 13 листопада німецький парламент прийняв законопроект про імплементацію оновленої газової директиви ЄС, що регулює діяльність газопроводів третіх країн, розташованих на території Євросоюзу. Документ виводить «Північний потік-2» з – під дії Газової директиви ЄС, але лише частково.

— Польща втрачає статус транзитної країни, втрачає гроші, — зазначає доцент кафедри зарубіжного регіонознавства і зовнішньої політики РДГУ Вадим Трухачов.

— А разом з цим і можливість шантажувати Росію і Німеччину перекриттям вентиля.

Гальм у нинішньої польської влади немає. Червоним прапором для неї може стати тільки різке скорочення виплат по лінії Євросоюзу. Ну, або якщо до влади в 2020 році прийде більш нормальний президент, який не бажає псувати відносини хоча б з Німеччиною.

«СП»: — Директор PGNiG підкреслив, що польська сторона відчуває себе в безпеці завдяки 3-го абзацу 7-ої статті. Чи це Так?

— Бундестаг прийняв поправки до газової директиви, фактично виводить СП-2 з-під дії цієї статті. Важко собі уявити, щоб ЄС став на бік Польщі проти Німеччини. От поляки і б’ються в істериці.

«СП»: — Але ж Польща вже виграла один суд щодо трубопроводу OPAL

— Суд ЄС може частково врахувати думку Польщі. Тим більше, що політичний розклад неоднозначний. Німеччині належить тільки 20% у бюджеті Євросоюзу, і приблизно такий же її вага у прийнятті рішень в ЄС. Це більше, ніж у будь-якої іншої країни, але недостатньо для дій поодинці. Навіть разом з Францією і Італією німці половину не мають.

— Польща торпедувати «Північний потік-2» до останнього, — переконаний провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки, викладач Фінансового університету при уряді РФ Ігор Юшков.

— Варшава орієнтується на США, а не на Німеччину. Польща є основним знаряддям боротьби проти російського газу на європейському ринку. Вашингтон намагається заблокувати обхідні газопроводи і перекрити транзит через Україну. Якщо вже не вийшло зупинити будівництво «Північного потоку-2», то тепер США намагається чужими руками обмежити прокачування як через СП-1 і СП-2. Для цього вони від імені Польщі оскаржують виключення з-під норм Третього енергопакету газопроводу OPAL і поширює його обмеження на СП-2. Таким чином, можна буде заблокувати потужності на прокачування приблизно на 42 млрд. куб. м. прокачування в рік (близько 15 млрд. на OPAL і 27,5 млрд. на СП-2).

Для США це хороший результат, він дає додатковий ринок збуту постачальникам американського СПГ. Крім того, штучне зменшення обсягів прокачування призведе до підвищення ціни на газ, що зробить американський СПГ рентабельним на європейському ринку. Польща ж, беручи участь у протидії російському газу, демонструє США політичну лояльність і стає основним союзником Вашингтона в Європі.

Судячи з усього, поляки продовжать подавати позови в суди з різних приводів: буде продовжений суд про завантаження газопроводу OPAL, буде суд у разі виключення СП-2 з-під норм Третього енергопакету. Можливо, Польща оскаржить видачу дозволу на прокладання «Північного потоку-2» в данських водах і т. д.

При цьому економічно Польщі вигідний і СП-1 і СП-2, так як вони дозволяють утворюватися надлишку газу на німецькому ринку. Поляки вже зараз скуповують газ на німецькому спотовому ринку і постачають цей газ німецьким компаніям, які повинні отримати газ по газопроводу «Ямал-Європа». Таким чином, поляки економлять на прокачування.

Втім, далеко не факт, що Польща утримає перемогу щодо того ж газопроводу OPAL. «Газпром» продовжує судитися в європейському суді, доводячи, що OPAL повинен бути виключений з-під норм Третього енергопакету, так як там не може бути конкуренції — в початковій точці газопроводу немає інших труб, окрім як з Росії. СПГ-терміналів теж немає, тому немає сенсу залишати 50% потужності труби для інших постачальників — вони просто не прийдуть.

Така ж аргументація буде і при інших спорах— на дні моря в 12 милях від берега Німеччини, де починається регулювання Третім енергопакетом, за визначенням не може виникнути конкуренція. На стороні «Газпрому» є і рішення СОТ, визнала незаконність обмеження використання OPAL.

«СП»: — У чию все-таки користь було рішення Бундестагу?

— Воно компромісне і половинчасте. З одного боку, дає Німеччини додаткові можливості по виключенню «Північного потоку-2» з норм Третього енергопакету, причому виконання цих функцій покладено не на Єврокомісію, а на німецького регулятора. З іншого — Німеччина не змогла повністю вивести СП-2 під Третього енергопакету єдиним рішенням. Тому боротьба за завантаження труби ще буде тривати.

— Польща є на сьогоднішній день ключовим американським партнером в Європі, — нагадує політичний аналітик Фонду розвитку інститутів громадянського суспільства «Народна Дипломатія» Євген Валяєв.

— Трамп побачив у Польщі ту країну, яка готова стати провідником американських інтересів на континенті на тлі того нерозуміння, що складаються у Вашингтона з Берліном і Парижем. Правляча партія «Право і Справедливість» Ярослава Качиньського зробила велику ставку на союз з Дональдом Трампом. Поки цей союз спрацьовує, хоча і коштує Польщі досить дорого. Але Варшава, судячи з її дій, готова на витрати, щоб підвищити свій статус усередині Європейського союзу.

Треба враховувати, що Польща намагається заручитися підтримкою не тільки Вашингтона, але і всієї «Вишеградської групи», де грає ключову роль.

«СП»: — А чого вони хочуть добитися всіма цими судами з Німеччиною?

— Польська державна нафтогазова компанія PGNiG своїм тиском на Берлін переслідує американські та польські інтереси з постачання скрапленого газу в Європу — це очевидно.

В даному випадку принципово те, що заяви Возняка спрямовані вже не на протидію будівництві «Північного потоку-2», як було ще недавно, а на обмеження його майбутньої працездатності. Так було у випадку з газопроводом OPAL, коли Європейський суд заборонив «Газпрому» заповнювати трубу більш ніж на 50%.

Цілком ймовірно, що PGNiG буде судитися з Німеччиною і з-за їх законопроекту про імплементацію Газової директиви ЄС. Берлін захоче вивести СП-2 з-під дії доктрини — для початку німці спробують зробити його виключенням з схвалення Єврокомісії. Час для цього поки що є, адже Данія видала дозвіл на прокладку труби зовсім недавно. Варшава — більш складний контактер, ніж Данія, яку німці змогли переконати, але Берлін не збирається втрачати своє лідерство в ЄС і буде продавлювати свої рішення.