Російські військові літаки відпрацьовували бомбардування Одеси, – командувач ВМС України

В ході навчань військова авіація РФ відпрацювала бомбардування Одеси.

Про це на Міжнародній конференції з морської безпеки розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє видання Inforesist.

Я бачив, як під час російських навчань бомбардувальники Ту-22 відпрацьовували бомбардування Одеси. В 60 кілометрах від міста повернули на південь і пішли на Босфор, – заявив командувач ВМС.

Зазначимо, що 3-я Міжнародна конференція з морської безпеки проходить сьогодні в Одесі.

Конференцію проводять командування українських ВМС і Міжнародний центр стратегій оборони і безпеки, а участь у ній беруть представники України, США, Великобританії, Норвегії, Швеції і Туреччини.

Як повідомляла USIonline.comна півдні Одеської області проведуть ракетні стрільби: Росія готує провокацію.