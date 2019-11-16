Аморальність нинішньої влади означає її безперспективність

Уявімо на секунду, що по весні Юлію Тимошенко доведеться призначати на посаду прем’єра, щоб врятувати хоча б залишки економіки? Так у цьому випадку половина «Слуги народу» встане в чергу в її фракцію. На чолі з самим Арахамией, судячи з того, як швидко він перебіг від Порошенка до Зеленському!

Безсилля завжди засмучує, коли бачиш, що багато йде неправильно, але виправити нічого неможливо. Але ще огорчительнее, коли заздалегідь знаєш, як саме неправильно все піде.

Про таких сумних почуттях розповів сьогодні у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Відразу ж після результатів парламентських виборів я говорив, що зберегти єдність мегафракції — завдання архіскладне. І що цементуючих факторів всього три: ідейність, жадібність, страх.

Причому, попереджав: вибір Давида Арахамии на посаду голови фракції — очевидно помилковий. Тому що своїм першим же заявою про стеження за депутатами з допомогою нейронних мереж» він відразу визначив, що має намір спиратися на страх. Ну, і частково на жадібність для покірно слухняних — про депутатські конверти чули вже всі (от тільки не треба цього типово російського быкования: «Які ваші докази?»).

І це замість того, щоб намалювати для суспільства детальну картину світлого майбутнього і пояснити більшості своїх депутатів їх конкретне місце в цьому успішному майбутньому.

Хоча б спробувати згуртувати подібною ідеєю!

Так ні, ми виключаємо неугодних з фракції, затримуємо чоловіка… Так розумію я, що Ганна Скороход мерзенно лобіювала, а на її цивільного чоловіка недоимперия направила цілком офіційний запит!

Ганна, значить, використовувала службове становище, а, приміром, депутат від СН Андрій Холодів діє виключно в інтересах держави, а те, що при цьому в профіті виявляється його мережа продажу тютюнових виробів — це чистий збіг…

Та й не в персоналіях, не в Холодове або Скороход справу.

Коли я писав про владу Петра Порошенка, завжди згадував, що ця влада — фарисейська і лицемірна. Аморальна, якщо по-простому: заявляємо одне, робимо протилежне.

На жаль, влада Володимира Зеленського теж починає демонструвати ознаки аморальності.

Богдан Яременко взагалі негідний бути народним депутатом, але він все ще залишається не тільки Раді, але і головою комітету. Ось в чому різниця між ним і Антоном Поляковим? В тому, що Антон критикує керівництво фракції і офісу президента, а Богдан — виключно «за»?

Арахамія в якості компромату на Скороход розповів, що вона, швидше за все, перейде у фракцію «Батьківщини».

А це що, злочин? Уявімо на секунду, що по весні Юлію Тимошенко доведеться призначати на посаду прем’єра, щоб врятувати хоча б залишки економіки? Так у цьому випадку половина «Слуги народу» встане в чергу в її фракцію. На чолі з самим Арахамией, судячи з того, як швидко він перебіг від Порошенка до Зеленському!

Але головне в іншому.

Справа в тому, що аморальна влада в Україні не зможе провести скільки-небудь серйозні реформи — суспільство такої влади просто не повірить. І не підтримає.

А адже головне джерело та замовник будь-яких значимих змін, а також головний інвестор в нашу економіку — це ми, українці.