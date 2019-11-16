Монобольшінство здулося, Зеленський тепер змушений воювати за голоси у Раді — експерт

Президенту доведеться домовлятися з «власниками» фракцій, і не раз.

По тому, як парламент голосує за закони, виглядає все так, що в Раді продовжиться практика ситуативних голосувань.

Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Фактично Зеленський протиставив себе до українського політикуму, який знаходиться у Верховній Раді — у нього там конфлікти у власній фракцією, з-за чого йому не вистачає голосів на резонансні голосування. Президент змушений буде домовлятися з тими, хто впливає на певні групи в парламенті, так і всередині Слуги народу.

І ще один важіль тиску, який в Слузі народу спробують використовувати – протягти імперативний мандат (обмеження в діях депутата якими-небудь умовами, при порушенні яких він може бути відкликаний), щоб остаточно закріпачити своїх же депутатів.

Якщо це станеться, то фракція майже завжди буде мати більшість. Але там, де депутати будуть хворіти, перебувати у відрядженнях, то тут будуть добирати голоси за рахунок домовленостей з «власниками» фракцій.

Іншого виходу у президента немає.

Як видно з голосування за ринок землі, навіть Юлія Тимошенко, яка часто голосувала в унісон, тепер в умовній опозиції.

Як вона сама заявила, Тимошенко в опозиції до певних ініціатив, які йдуть з президентської сторони — таких як земля, приватизація стратегічних підприємств, але при цьому вона не зовсім в опозиції до президента.

Тимошенко карбує кожне слово і що стосується її, у Зеленського ще є можливість співпраці, але на певних умовах, з якими вона погодиться. І це теж ускладнює президенту завдання.

З Голосом приблизно теж саме. Насамперед, слід зрозуміти, чому вони відмовилися голосувати за ініціативу Зеленського.

Але відповідь на це питання криється в самому Вакарчука, який погодився йти у президенти, то потім відмовився. Відповідно, така ж у нього й фракція – невпевнена і хитка.

При цьому є ще у них додаткова пропозиція – призначити певних людей, як, наприклад, Віталія Шабуніна на антикорупційну посаду. Але так як це питання «хотілок» не вирішується, у Голоси є претензії до влади. Але ці умови перенесено на друге читання.

І шукати голоси Зеленському належить не один раз, особливо, якщо все ж відбудеться горезвісна зустріч в нормандському форматі і не дай бог Зеленський погодиться на щось зі списку вимог Кремля.

Адже тоді йому доведеться імплементувати ці вимоги в українське законодавство і всі ці голосування будуть вкрай критичними. Як і з бюджетом, газовими питаннями і питаннями мови, які дуже нервують суспільство.