Влада готує заміну Труби на Тропака — ЗМІ

В Офісі президента розроблений законопроект 2116 «Про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань», який якраз зараз проходить друге читання у Верховній Раді.

І, в найближчі тижні, цілком ймовірно, буде прийнятий. При цьому, прямо в самому законопроекті прописується повна зміна керівництва ДБР та істотне розширення повноважень його майбутніх керівників.

Про це пише сьогодні видання «Країна».

Чому не підійшов Труба

Нинішній глава ДБР Роман Труба був призначений на посаду ще за часів Петра Порошенка.

Однак, після поразки екс-президента на виборах, саме Держбюро стало локомотивом у розслідуванні кримінальних справ проти Порошенка і його оточення.

Зараз їх налічується більше 10 (велика частина з них відкрито за заявою відомого юриста Андрія Портнова).

Як зазначається у статті, з урахуванням неодноразово заявлених намірів нової влади розібратися зі зловживаннями своїх попередників, активна робота ДБР на чолі з Трубою по Порошенко і Ко виглядала цілком «в тренді». Особливо, на тлі пасивності в цьому напрямку інших силових структур.

Тим дивним було вчорашнє голосування в Раді.

Нардепи підтримали правку в президентський законопроект, що передбачає звільнення нинішнього керівництва Бюро, включаючи Романа Трубу. За це проголосувало 259 нардепів.

Згідно цій правці, повноваження директора, першого заступника і заступника директора ДБР припиняються достроково у разі прийняття цього законопроекту та набрання ним чинності.

При цьому президент України протягом п’яти робочих днів з дня вступу закону в силу повинен призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора ДБР.

Правку, крім «Слуг народу», підтримали фракції партії «Європейська солідарність» (ПЕС) Порошенко і «Голоси» Вакарчука. Позиція «Євросолідарності» зрозуміла — після порушених кримінальних справ вони вороже ставляться до Труби і вже неодноразово вимагали його звільнення. «Голос» ж часто діє в унісон з ЄС.

Але чому у цю коаліцію «друзів Порошенко» вступили «слуги народу»?

Як повідомили виданню джерела, близькі до Офісу президента, у Зеленського мають намір поміняти Трубу.

«Головний ідеолог зміни керівництва ДБР це генпрокурор Рябошака. У нього з Трубою затяжний конфлікт. Так само як і з Портновим, за заявами якого Держбюро порушує справи проти Порошенка. Тому Рябошапка лобіює на цю посаду свого заступника Тропака», — говорить джерело.

Видання зазначає, що Трепак в часи Порошенко був заступником голови СБУ і, за даними ЗМІ, користувався підтримкою тодішньої демократичної адміністрації США. Саме Трепак «злив» чорну бухгалтерію Партії Регіонів, яка стала основою для порушення справи проти радника Трампа Пола Манафорта, що використовували у своїй кампанії в 2016 році демократи.

Незважаючи на те, що адміністрація Трампа вимагає від Києва сприяння в розслідуванні справи про український втручання у вибори в США (до чого, очевидно, мав пряме відношення Тріпак), кар’єра колишнього заступника глави СБУ пішла при Зеленском в гору.

Він був призначений заступником генпрокурора.

«Рябошапка діє повністю в рамках тієї концепції правоохоронної системи, яка вибудовувалася демократами ще в часи Йованович (колишній посол США в Україні, яку Трамп відкликав, звинувативши в активній роботі на своїх конкурентів-демократів — Ред.) і Кента (колишній заступник Йованович — Ред.). Рябошапка близько зійшовся з Ситником (голова НАБУ, який користувався підтримкою Йованович і Кента — Ред.). Тріпак поставив свою людину в СБУ першим заступником до Баканову. Якщо зараз ще Тріпак стане главою ДБР, то вся ця команда отримає під повний контроль всі правоохоронні органи, які займаються топ-справами в Україні», — говорить джерело, близьке до Офісу президента.

Всевладний директор ДБР

Новий глава ДБР, якого президент призначить після прийняття законопроекту, отримає дуже широкі повноваження.

Так, пропонується скасувати конкурс на посади першого заступника і заступника директора ДБР, передавши тому право самому призначати заступників, а також в одноосібному порядку їх звільняти.

У Головному науково-експертному управлінні Ради, проаналізувавши законопроект, прийшли до висновку, що такий порядок призначення та звільнення заступників директора Бюро порушує принципи комплектування кадрового складу ДБР на конкурсній основі і істотно погіршує незалежність і компетентність цього органу.

Також директору надаються повноваження одноособово затверджувати організаційну структуру ДБР.

При цьому через конкурс будуть продовжувати пропускати рядових співробітників (але не керівництво). Однак робота конкурсної комісії буде забезпечуватися не Секретаріатом Кабміну, як зараз, а центральним апаратом ДБР. При цьому директору Бюро надається право одноосібно призначати і звільняти працівників цього апарату за своєю ініціативою.

Згідно з висновком науково-експертному управлінні Ради, в разі прийняття в такому вигляді законопроекту про ДБР, в країні з’явиться правоохоронний орган, який не зможе контролювати ні Кабмін, ні Рада, але який буде наділений величезними повноваженнями. А його керівник отримає майже необмежену владу, призначаючи та звільняючи будь-якого співробітника.

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Зауважу, що Труба не викликав ніякого довіри відразу при його призначенні на посаду головою ДБР. І за час роботи під його керівництвом ДБР показало практично нуль результатів (щодо топ-корупціонерів).

Нагадаю, 17 листопада 2017 року в блозі «Української правди» колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов написав, що «призначений главою Труба і першим заступником Варченко показали одні з найгірших результатів на проміжному відборі і, по ідеї, не повинні бути допущені до конкурсу».

24 листопада стало відомо, що Труба в своєї колишньої діяльності в ГПУ, м’яко кажучи, не відзначався успіхами. Та ще й виявилося фото, на якому сидить цей Труба, а позаду нього на столі розташовані портрети Януковича і Пшонки…

А на наступний день сайт «Наші гроші» розповів, що мати глави ДБР Труби виявилася дуже багатою дамою — власницею двох будинків, квартири, землі і т. д. Хоча ніколи не займалася бізнесом.

Тріпак ж, навпаки, зарекомендував себе в минулому з хорошої сторони:

Тому заміна Труби на Тропака видається позитивним кроком влади (хоча виданню «Країна» це, схоже, не подобається)…

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