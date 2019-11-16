Напевно, дуже прикро будувати наддержаву, а в результаті отримати нову декорацію для «Чиполліно».

Відомий російськи публіцист розповів про те, як артист Максим Галкін відмовився «співати» з усіма.

– У нас дуже боязкий Галкін, який завжди ховав тіло в естрадних кручах, він раптом вирішив рвонути не собі тельник, набрався мужності і повідомив аж про цензуру на телебаченні. І тут же йому почали відкручувати голову, закривати концерти, – міркує Олександр Невзоров на «Ехо Москви». – Причому така смішна ситуація. Громадянин, по ідеї, обурився кишеньковими крадіжками в трамваях, і тут же послідувало чия заява? – асоціації трамвайний кишенькових злодіїв, які повідомили, що кишені в основному-то і повинні використовуватися на сто відсотків усіма бажаючими, і що кожен використовує кишені на свій розсуд.

Дісталося не тільки хороброму Галкіну. Дісталося ще і казок. Тепер ми знаємо про те, що існує заборона на «Чиполліно». І що у них явний синдромчик, що Росія боїться тепер вже і казок. І ось під роздачу потрапив «Чиполліно». Хоча для режиму є казочка і страшніше. Це «ДюймВовочка».

Понура, звичайно, картина. І, напевно, страшенно прикро будувати наддержаву і в результаті отримати нову декорацію для «Чиполліно». Це зовсім сумно.