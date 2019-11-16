Ситуація на Донбасі: У прес-центрі ООС розповіли про обстріл і масштабні втрати терористів

Шістнадцятого листопада, в суботу, незаконні збройні формування Донбасу дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Втрат серед особового складу ОНС в результаті ворожих атак зафіксовано не було. Більш детально про це йдеться в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Так, у повідомленні йдеться про те, що терористи обстріляли позиції сил ООС з мінометів 82-міліметрового калібру, гранатометів різних систем, кулеметів крупного калібру, а також іншої стрілецької зброї. Відомо, що російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілу позицій ВСУ поруч з Майорському, поблизу Луганського, Попасній, а також Новолуганского.

Чотири обстрілу позицій ВСУ були здійснені терористами поблизу Старогнатовки, Березового, Мар’їнки, Невельського, а також Лебединського. Згідно з інформацією розвідки ОС, з 8 по 15 листопада втрати незаконних збройних формувань і російських найманців досягли 28 осіб. Дванадцять окупантів при цьому були «двухсотыми», а ще 16 – «трехсотыми». В районі населеного пункту Золоте-4 тривають заходи в галузі розведення №2 по демонтажу фортифікаційних споруд. Був розібраний один бліндаж, обстежено 0,05 га потенційно небезпечної території, а також вилучено два вибухонебезпечних предмета.