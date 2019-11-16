Лісництво в Харківській області підозрюють у розтраті на 100 мільйонів

Прокуратура розказала службовим особам лісництва на Харківщині про підозру у незаконному вирубуванні понад 18 тис. дерев.

“Прокуратурою Харківської області сімом службовим особам одного з державних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб)”, – передає прес-служба ГПУ.

Так, за даними слідства підозрювані ймовірно здійснили розтрату ввіреного їм майна шляхом незаконного вирубування понад 18 тис. дерев на території лісового господарства, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 98,6 млн грн.