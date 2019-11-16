Вибух у Балаклії: військові зробили важливу заяву для місцевих жителів

В даний час військовий арсенал у Балаклії, де на військових складах прогриміли вибухи, не представляє загрози для місцевих жителів.

Про це 16 листопада під час спілкування з журналістами повідомив командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишневський.

Генерал нагадав, що пожежа, що виникла в результаті вибухів на технічній території арсеналу, була локалізована силами пожежного підрозділу військової частини і ДСНС.

За його словами, вночі пожежний наряду патрулював територію і не виявив ні загорянь, ні задимлень.

Військовий також додав, що після 2017 року на території арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Всі інші боєприпаси вивезені або складені в захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках не зберігаються боєприпаси.

Зараз на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.



