Лукашенко виставить Путіну такий рахунок, що мало не здасться

Білорусії необхідно підрахувати вартість всіх послуг, які вона надає Росії. Про це, як повідомляє БелТА, заявив президент республіки Олександр Лукашенко. За його словами, підрахунок необхідно провести перед черговими переговорами про поглиблену інтеграцію двох країн.

«Всі питання, що виникають, необхідно звести, покласти на стіл і показати: старші брати-росіяни, ви подивіться, які послуги ми надаємо, і це недешево, — заявив білоруський лідер.

Він також підкреслив, що громадяни Білорусії — не «гиря на ногах» для росіян. Російське суспільство, впевнений Лукашенко, має усвідомлювати, що «білоруси — ніякі не нахлібники, що російській людині в Білорусії не гірше, ніж в Росії».

«Нас постійно дорікають: „Ми чи не утримуємо Білорусь. Вона завалиться, якщо ми її не будемо дотувати, містити“. Треба порахувати, чого нам варто захист спільного кордону. Нагадати їм про систему протиповітряної оборони: вони довго просили мене, щоб ми зробили її спільно… Це теж коштує грошей і не тільки грошей. І ми все одно нахлібники», — засмучено додав Батько.

Білоруський президент також нагадав, що зараз україна веде переговори щодо поглиблення інтеграції з Росією.

«Якщо російське керівництво готове в цьому напрямі діяти, тоді давайте будемо з ними укладати новий договір по обороні наших кордонів. Якщо росіяни не хочуть цього, тоді нам треба бути готовими, як ми і працюємо зараз, діяти, захищаючи свої інтереси від імені Республіки Білорусь, поодинці. Всі ці питання повинні бути відкриті, чесні і обговорюватися на переговорах з керівництвом Російської Федерації, в даному випадку з прикордонним відомством», — підкреслив він.

Ці заяви Лукашенко зробив у ході наради з головою Держприкордонкомітету Анатолієм Лаппо і держсекретарем Ради безпеки Станіславом Засем про взаємодію Білорусії і Росії в прикордонних питаннях. Днем раніше він доручив змінити договір з Росією про охорону кордону. Президент висловив здивування з приводу того, що не всім громадянам третіх країн вдається без перешкод перетнути білорусько-російський кордон, пояснивши, що в деяких випадках прикордонники РФ пропонують іноземцям потрапити в країну через кордон Росії з Латвією або Україною.

Питання про правила перетину кордону давно є каменем спотикання в російсько-білоруських відносинах. Як і питання чисто економічні, зокрема — «податковий маневр» в нафтовій сфері. Нагадаємо, Мінськ хоче отримати за нього компенсацій від Москви.

Про які тепер ще «послуги» говорить Лукашенко?

— Це слово тут вживається в розширювальному значенні, та може тлумачитися як завгодно і ким завгодно, — вважає виконавчий директор міжнародної моніторингової організації CIS-EMO Станіслав Бишок.

— Послуга — це продукт прозорих домовленостей. Ви заходите в їдальню і замовляєте порцію дерунів зі сметаною. Оплачуєте згідно з надрукованим в меню розцінками, обідаєте. Потім йдіть. Послуга надана і оплачена. Всі задоволені. Якщо ж ви не сплатили деруни або вам їх не принесли або принесли щось інше, тут вже виникає привід для розгляду.

В білорусько-російських відносинах історія наступна. Одна сторона в певний момент часу починає інтерпретувати якісь свої вже вчинені дії як послугу іншій стороні і ставить цю сторону перед як би доконаним фактом. Мовляв, давайте розрахуємось, ми ж чесні люди. Позиція зрозуміла, але навряд чи прийнятна для Москви.

«СП»: — скільки, по-вашому, Мінськ може оцінити свої «послуги»?

— Як говорить персонаж Віцина у «Дванадцяти стільцях», «згода-є продукт, при повному непротивлення сторін». Іншими словами, кінцева цифра, якщо така станеться, буде результатом домовленості і згоди двох сторін.

«СП»: — Білоруський лідер зробив таку заяву, обговорюючи охорону зовнішнього кордону союзної держави. Який тут зв’язок, і чим викликане прагнення переглянути договір про охорону кордону?

— Чим ближче заплановане на грудень прийняття Мінськом і Москвою «дорожньої карти» щодо подальшої інтеграції двох країн у рамках Союзної держави, тим активніше йде обговорення деталей цієї карти, у тому числі пов’язаних з охороною спільних кордонів. Деколи обговорення виривається і в публічний простір, тим самим підвищуючи договірні позиції.

Власне, дві країни дійсно знаходяться в двозначному становищі. З одного боку, є декларована та насправді присутня культурно-історична близькість народів («свої люди»), з іншого боку, існують загальні правила переговорів і підписуються документи, де все повинно бути прописано чітко і недвозначно. Крім того, існування формату Союзної держави при збереженні державних суверенітетів Республіки Білорусь та Російської Федерації накладає на інтеграційні процеси додатковий відбиток.

«СП»: — чи Згодні ви з тим, що Росія містить Білорусію?

— Тут є два моменти — один відноситься до економіки і взагалі бухгалтерії, інший політичний і пов’язаний з цілепокладанням. Якщо Білорусія і Росія рухаються до створення Союзної держави в справжньому сенсі слова, то не існує якихось принципових складнощів у тому, що одна країна, так чи інакше, сприяє підтримці високого рівня життя в іншій країні. Інтеграція країн з суттєво відмінним рівнем розвитку була б більш проблематичною.

Принциповою причиною взаємних докорів, які дійсно присутні, є як раз незрозумілість загальної лінії інтеграції, наявність всіх цих недомовленостей: куди йдемо? Зрозуміло, для Кремля неприйнятна історія з невизначено довгим відтягуванням цих процесів — ще на двадцять років. Зараз світ став крутитися швидше, реалістичних горизонтів планування на такі строки ніхто дати не зможе. Тому це ситуація now or never, зараз або ніколи.

«СП»: — Прем’єр-міністр Білорусії Сергій Румас підкреслює, що білоруська сторона підпише «дорожні карти» щодо інтеграції з Росією тільки в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси його країни. За словами Румаса, головні розбіжності залишаються в нафтогазовій сфері. Будуть подолані ці розбіжності до Нового року?

— Зрозуміло, при укладанні двосторонніх договорів необхідний врахування інтересів обох сторін, тут білоруський прем’єр нічого нового не сказав. Російська сторона позначала свою позицію з нафтогазовим питань цілком однозначно, поставивши їх у залежність від прогресу щодо інтеграції в рамках Союзної держави. Відповідно, подолання розбіжностей до Нового року тут залежить від Москви в не меншій мірі, ніж від Мінська.

«СП»: — Як Москві реагувати на подібні випади?

— Політичний і комунікативний стиль президента Лукашенка — це його візитна картка, він не рік і не десять років тому сформувався. У Москві до цього звикли. Разом з тим, незважаючи на персоналистский характер влади в обох країнах, на інтеграцію в форматі Союзної держави слід дивитися ширше, а на переговори по «дорожній карті» — не як на поступки або, тим більше, «спонсорування» кого-то, але як на кроки великого шляху, який цілком може закінчитися успішно.

Це не про конкретних президентів Путіна і Лукашенка, а про Російську Федерацію і Республіку Білорусь. Союзна держава — це не персональна унія, яка триватиме лише до зміни першої особи в Білорусії чи в Росії. Щоб уникнути такого сценарію, як раз і потрібна детальна «дорожня карта», чітко і недвозначно позначає конкретні етапи інтеграції. Що написано пером, у зрозумілих термінах, то вже з меншою ймовірністю стане предметом ревізії та множинних волюнтаристських трактувань.

— До подібних розмов і суперечок потрібно ставитися як спорах двох засновників компанії, які хочуть виробити нову формулу поділу прибутку, — вважає політолог Іван Лизан.

— Тобто політекономія первинна, риторика — суто вторинна, вона лише показує поточне емоційний стан спікера і частково демонструє його намір в частині продовження переговорів.

Говорити про вартісної оцінки послуг по взаємній обороні стратегічних союзників некоректно. У союзі дві сторони захищають і захищають один одного, а оцінка в грошах руйнує союзницькі відносини. Мінськ в грошах нічого не оцінював, Москва теж.

«СП»: — чи Можна в цьому випадку говорити про «нахлебниках і годувальників»?

— Логіка годувальника і нахлібника — тупикова. Її активно просувають націоналісти, але вона веде лише до деградації союзу. Союзна держава — це кооперація і поділ ринків, які забезпечують взаємодоповнюваність економік і зберігають робочі місця з грошима, які в іншому випадку потрібно було б витрачати на взаємне імпортозаміщення.

«СП»: — У чому, по-вашому, основні розбіжності? Це тільки економіка? Або політика теж присутній? Лукашенко постійно говорить про загрози суверенітету…

— Економіка первинна. Податковий маневр, ціна на газ, доступ до внутрішнього ринку і процедур держзакупівель, проблематика промислової кооперації… Суверенітет ж у цій дискусії — категорія, швидше, спекулятивна так як єдиним реальним гарантом білоруського суверенітету є Росія. Тому питання суверенітету потрібно виводити за дужки, по економіці потрібно виходити «в нуль» — показувати, хто, кому і що повинен — і вирішувати, як далі інтегруватися і в яких галузях. Тобто робити так, як роблять засновники ЗАТ або ТОВ, коли погоджують зміни до статуту.

«СП»: — чи Можливі компенсації за податковий маневр? На які інші компроміси в цьому питанні може піти Лукашенко?

— Не знаю, переговорний процес проходить за закритими дверима, витоків інформації немає, документи або під грифом «цілком таємно» або «для службового користування». Як воно буде — зрозуміємо ближче до 8 грудня, 20-річчя Союзної держави.

Завдання — знайти компроміс.

«СП»: — Хто більше зацікавлений у підписанні цих дорожніх карт? Кому і що вони дадуть?

— Обидві сторони зацікавлені. Поточна ситуація — це криза зростання інтеграції. Його чи вдасться подолати і підійти до створення союзної капіталу, а також дійсно єдиного ринку і простору із гармонізованим законодавством, або ж СГ як формат виявиться неефективним і залишиться лише взаємодія в рамках ЄАЕС.