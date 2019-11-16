Як виглядає Венеція після найпотужнішого за 50 років повінь

Повінь у Венеції (Італія), з-за якого влада оголосила режим НС, стало найсильнішим за останні 50 років.

Площа Святого Марка покрилася майже метровим шаром води, з-за чого її і ряд інших популярних пам’яток закрили для туристів, передає «Медуза«.

На піку, зафіксованому 13 листопада, рівень води піднявся до 1,87 метра – лише на 7 сантиметрів менше історичного рекорду, зафіксованого в 1966 році.

Потім повінь трохи відступило, але багато частині міста залишилися покриті шаром води.

Для екстрених заходів з ліквідації наслідків НП з бюджету країни виділено 20 мільйонів євро, але, очевидно, що буде потрібно значно більше коштів.

Повінь у Венеції

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конто, який побував в затопленої Венеції, назвав повінь ударом в саме серце країни».

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

AP