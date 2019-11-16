На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн при розбійному нападі на склад «БРСМ» у вересні

На Київщині затримана злочинна група, яка здійснила у вересні цього року розбійний напад на складське приміщення ТОВ «БРСМ», в результаті чого була викрадена велика сума грошей.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.

«На Київщині в кінці вересня 2019 року група невідомих напала на одне із ТОВ, яке займається пально-мастильними матеріалами. Погрожуючи зброєю двом охоронцям, нападники зв’язали їх. З приміщення злодії винесли сейф, у якому знаходилося 900 тис. гривень, печатки і різні документи», — йдеться в повідомленні.

Надалі співробітники поліції в декількох кілометрах від місця злочину знайшли цей сейф порожнім. За фактом розбійного нападу поліція Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі своїми колегами з районного відділу поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів і вийшли на слід зловмисників у місті Яготин, де вони проживали. Встановлено, що один із затриманих раніше працював на цьому підприємстві і був звільнений.





У затриманні групи нападників брали участь бійці КОРД і полку «Миротворець», полку поліції особливого призначення.

Зараз за місцем проживання зловмисників тривають обшуки. Там поліція виявила і вилучила пістолет, ножі, боєприпаси, інші речові докази, які вказують на їх причетність до злочину.