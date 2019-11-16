Жінка загинула при зіткненні Mercedes і Volkswagen на Вінниччині, ще три людини госпіталізовано, — поліція

У Вінницькому районі зіткнулися Volkswagen Caddi і Mercedes-Benz. В результаті аварії загинула 33-річна пасажирка однієї з іномарок. Ще три людини, серед яких дитина, госпіталізовано у лікарню.

Аварія сталася 15 листопада близько 17:50 біля села Щітки, повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Попередньо встановлено, що водій Mercedes-Benz, не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen Caddi.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та 51-річна пасажирка Volkswagen Caddi. Серед постраждалих також 4-річна дитина. Постраждалі доставлені в міську лікарню. 33-річна пасажирка Volkswagen Caddi загинула на місці події.

37-річний власник Mercedes-Benz затриманий в процесуальному порядку в ізоляторі тимчасового тримання і перевіряється на причетність до скоєння ДТП.

Автомобілі поміщено на штрафмайданчик. Обставини ДТП з’ясовує слідство.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.