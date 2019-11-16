Мрії Солженіцина пішли прахом – росіяни так і не покаялися

В одній упряжці вони орали на благо Заходу. Пам’ятається, -“Так благослови Америку” – ревів Єльцин.

Колишній член ЦК Комсомолу, працював при ЦК КПРС ліберал-перевертень і публіцист Олександр Ципко звинувачує росіян у нерішучість у проведенні декомунізації і журиться про те, що з цієї причини російська людина так і не зможе покаятися.

В Росії немає політичних сил, здатних провести декомунізацію на тлі зростання популярності в країні комуністичних ідей – пише він на сторінках «Московського комсомольця».

Хто він такий? Головний науковий співробітник Інституту міжнародних економічних і політичних досліджень РАН Олександр Ципко, відомий своєю підтримкою майданників і критикою російської влади.

Нинішній антисовєтчик і антикомуніст Ціпко в радянський час захистив кандидатську дисертацію за темою «Методологічні проблеми дослідження критерію соціального прогресу соціалістичного суспільства», а потім і докторську – «Філософські передумови становлення і розвитку вчення Карла Маркса про першій фазі комуністичної формації».

Ну не хоче наш народ плювати на могили своїх предків, каятися за перемогу над фашизмом і вихід у космос, не хоче оголосити злими підступами безпплатное освіту та охорону здоров’я.

І немає в Росії сили, яка б змусила всіх нас визнати біле чорним.

Як після цього жити бідному Ціпко?