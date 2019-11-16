У Зеленського заявили про прорив по захоплених Росією кораблях

Процес повернення Україні захоплених Росією біля анексованого Криму кораблів на завершальному етапі.

Про це заявив радник президента України Андрій Єрмак, передає «Новий час«. «Процес повернення малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксири «Яни Капу», захоплених в минулому листопаді, вже на завершальному етапі», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі до саміту в «нормандському форматі» 9 грудня.

15 листопада газета «Коммерсантъ» повідомила, що Росія нібито поверне «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», отбуксировав їх у море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.