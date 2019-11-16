Ветеран АТО: після викрадення Гриценко слова Коломойського про кремлівські сто мільярдів, вже не виглядає випадковістю

Відомий український блогер, ветеран АТО Олексій Петров у своєму блозі пише про те, що дуже цікаво останнім часом разверчиваются події в Україні.

Спочатку один, звичайно ж шалено чесний олігарх, ім’я якого Коломойський, як би натякає про 100 мільярдів доларів, які можна взяти у Росії та відмовитися від співпраці з МВФ. Мовляв Кремль ці гроші може дати в будь-який момент і це разом вирішить всі наші фінансові проблеми.

За словами блогера, то, що це вирішить проблеми олігарха, ніхто і не сумнівається. І ось буквально через кілька днів, маски-шоу серед білого дня «пакують» главу великого банку. Причому це вже друга гучна атака на банківську систему.

Олексій Петров пише, сам собою виникає питання: такі фінти вухами досить гучний сигнал для іноземних інвесторів, зокрема, місії МВФ, що про цивілізованих правил гри на фінансовому ринку України говорити немає ніякого сенсу? Відповідь очевидна та от на хвилі цього слова олігарха, який, до речі, міцно дружить з президентом, про кремлівські сто мільярдів, вже не виглядає випадковістю.