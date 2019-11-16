Від удару пішохід залетів у салон авто: у Дніпрі сталася страшна аварія

У суботу, 16 листопада, в Дніпропетровську сталося ДТП, в якому постраждав пішохід, який від удару автомобіля пробив лобове скло і залетів у салон машини.

Як повідомляє «Інформатор», аварія сталася в районі школи № 94 на Великий Диевской.

Автомобіль ВАЗ їхав Великий Диевской в бік лісопарку. Чоловік-пішохід, за однією з версій, йшов по узбіччю, з іншого — намагався перейти дорогу недалеко від пішохідного переходу.

Машина буквально знесла пішохода і проїхало кілька метрів, перш ніж остаточно зупинилася.

Удар був настільки сильним, що чоловік пробив лобове скло і залетів у салон автомобіля під пасажирське сидіння. Патрульні, які під’їхали до місця аварії, дістали постраждалого з ВАЗа і передали бригаді швидкої допомоги. Він був сильно п’яний, завдяки чому, ймовірно, і вижив. Водій автомобіля не постраждав.