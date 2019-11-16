У Києві в гуртожитку граната рвонула: двоє загиблих

На Троєщині в Києві ввечері в суботу, 16 листопада, в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 стався вибух гранати.

У результаті загинули дві людини – один миттєво, а другий вже після прибуття медиків, передає dtp.kiev.ua в Instagram.

«Зупинилося серце, не встигли навіть спустити вниз», – сказано у повідомленні про другу жертву.

За даними журналістів, граната у момент вибуху була на підлозі. «Видно, кинули, і хотіли втекти, перший встиг тільки повернутися, другий відскочив на три метри і прожив ще 25 хвилин», – відзначили в dtp.kiev.ua.

На місці працює поліція, кілька бригад «швидких» і рятувальники.