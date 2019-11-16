«Відмови не буде»: Анкара заявила, що має намір використовувати куплені у Росії З-400

Анкара закупила російські ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх і не має наміру відмовлятися від цієї техніки, про що заявили у Департаменті оборонної промисловості Туреччини.

Більш детально про це йдеться в матеріалі DW з посиланням на інтерв’ю керівника Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра виданню СNN Туреччина.

Зокрема, відомо, що заява представника Департаменту було озвучено буквально через кілька днів після переговорів у Вашингтоні між президентами Туреччини і Сполучених Штатів Америки Реджепом Тайіпом Ердоганом і Дональдом Трампом. Демір сказав: «Неправильно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли мова йде про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам необхідно йти далі і поважати підписані нами угоди».

Крім того, чиновник заявив, що персонал Туреччини продовжує ретельно вивчати в Російській Федерації використання С-400, однак у Туреччині «не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами».