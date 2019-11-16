Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі й отримали по зубах

Терористи “Л/ДНР” у суботу, 16 листопада, 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських вояків протягом доби не зафіксовано.

Про це інформує пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

5 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: