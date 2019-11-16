Як виглядає корупція в епоху цифрового неофеодалізму

Захотіли ви, припустімо, скористатися плодами славетної медичної реформи. Тім більше, на часі вакцинація від дифтерії.

Держава гарантує безоплатні щеплення, закуповує вакцини (коштом податків, авжеж) і запрошує вас до сімейного лікаря. Гарно звучить, правда? От і я так подумавши. До цього обслуговувався у приватній клініці, а тут вирішив нарешті провідати медреформу.

Так от: у комунальній поліклініці в Києві ві ніяк не запишетеся на прийом до лікаря без реєстрації вас в helsi.me.

«У реєстратурі» — означає ті саме. Реєстратура працює виключно через helsi.me.

Я поставивши їм запитання, з якої підстави я винен, без варіантів, надавати свої дані приватній конторі. Тітонька в реєстратурі не знайшлася повідомити нічого, крім: «Ну, приватна-не приватна, а по всьому Києву тільки через них».

Більше того, в моєму випадку сталося так, що я вже мав укладену декларацію з сімейним лікарем. І відповідно, всі потрібні дані про мене вже були внесені до бази даних НСЗУ. Альо helsi.me — це окрема інша база. Приватна. І вам вона потрібна по суті лише для однієї функції: запису на прийом. Але по факту це означає, що без надання своїх даних приватній конторі ви не можете реалізувати своє а-ля гарантоване державою право. Наприклад, на щеплення від дифтерії. Від такий диявол у деталях.

І ті, що позиціонується як стартап за світле майбутнє (типова сучасна подача таких історій: http://bit.ly/2Oc2omg) — наївні мої, перепрошую. Світле майбутнє — це коли в мене є чесну вибір. Тут цей вибір спотворений. І мова не про ті, що це якась природна монополія, яка б функціонувала через нормальні цивілізовані тендери (про це нижче). Ні — тепер, звісно, немає ніяких черг, просто мама любіт швидкість.

Чому це називається корупцією?

Любі мої, тому що корупція — це не хабарі. Точніше, і хабарі теж, але хабарі — то дріб’зв’язок. Хабарі, за визначенням, використовуються для локальних завдань. Вони не утворюють системного значення. Хабарі є предметом забавлянок у пісочниці для більшості наших сертифікованих антикорупціонерів.

Чотка, правильна, доросла корупція — це потоки. Більше того, ці потоки можуть мати зовні легальне оформлення. Корупцією вони є тому, що порушують саму суть ваших стосунків як начебто-громадянина з державою. Вони зберігають ширму республіки. Але по факту це deep state. А в сьогоднішніх реаліях це цифровий неофеодалізм.

Які потоки сьогодні найперспективніші? Звісно, потоки даних. Той, хто їх обслуговує, завжди має сильну позицію. А тім більше, на хвилиночку, медичні дані.

Якщо ви не бачите напряму, там де гроші — не поспішайте. Ви ж не думаєте, що ТОВ «Хелсі юа» займається обслуговуванням вашого запису на прийом просто так?

Випереджаючи: нехай навіть там був бі якийсь начебто тендер проваджень. Однаково: хто у такому випадку мав би контролювати дані? Гіпотетично, helsi.me ще могло би якось виступати технічним обробником даних, від імені, умовно кажучи, НСЗУ. Тобто, якщо говорити в термінах GDPR, helsi.me було бі процесором даних — при цьому контролером даних (організацією, яка їх збирає і несе кінцеву відповідальність), звісно, мала бі залишатися НСЗУ.

Але це не так. Навіть якби припустити, що там був якийсь а-ля тендер — що про це сказано у «згоді», яку ви даєте ТОВ «Хелсі юа» на обробку ваших даних? Нічого. Вони — контролер даних. І з огляду на відсутність у вас рівноцінних альтернатив при записі на прийом, вони можуть прописувати які завгодно умови використання даних. Тому наперед кажу: не смішіть розповідями про тендери. Кінцевий результат у тому, як функціонує запис до лікаря — це системна корупція чистої води.

І питання не в тому, що медицина коштує грошей. Питання в тому, що вони брешуть. На глибинному рівні вони брешуть. У тому, що позиціонується як виконання державою своїх функцій — брехня в тому, що вас змушують платити двічі.

І це дійсно новий рівень реальності. Тому що, на відміну від «благодійних внесків», абсолютна більшість нових кріпосних нічого не розуміють в тому, що відбувається.

ОЛЕКСАНДР ХАРЧЕНКО, ДЛЯ «ХВИЛІ»