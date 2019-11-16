Україна відправила суду за захопленими Росією військовими кораблями

За судами, захопленими російськими військами в Керченській протоці, вже вийшли буксири, які повинні повернути їх в українські порти.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє «Думська«.

За інформацією джерел, малі броньовані артилерійські катери ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, повернуть українській стороні вже вночі з 16 на 17 листопада.

Відзначається, що за захопленими кораблями вийшли спеціальні суду з Південного, Чорноморська і Одеси: пошуково-рятувальний «Сапфір», буксири «Титан» і «Гайдамака».

Видання зазначає, що зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно в 60 кілометрах від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут.