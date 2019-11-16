“Забагато. Навіть для Естонії”: в мережі обурені цінами за опалення в останні дні жовтня

У середині листопада багато українці вже встигли отримати квитанції за комунальні послуги і були здивовані прописаними там цифрами. За кілька днів опалювального сезону, який стартував в останні дні жовтня, деяким довелося заплатити від 300 до майже 2000 гривень.

“Прийшло за опалення 344 грн, за три дні в жовтні. Оху*ли зовсім”, – пише користувач Facebook Річард Горда.

У коментарях з ним згодні: “Аналогічно”, “460 за 5 днів”, “1986 прийшло. Перерахунок. А в жовтні опалення не було”, “що Забагато-то. Навіть для Естонії”.

Обурені українці не упустили можливості дорікнути нову владу і пригадати їм передвиборні обіцянки:

Зазначимо також, лідер РПЛ Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook підтвердив факт підвищення тарифів із-за того, що Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду.

“На вимогу МВФ зебильное уряд скасував норму, яка обмежувала тарифи на газ. Тепер з людей будуть здирати три шкури за гарячу воду та опалення. І це – перед холодами!”, – обурився політик.