У регіонах зростає бунт: області висловлюють недовіру уряду і вимагають скасування закону про ринок землі

Все йде до того, що в регіонах може початися справжній бунт органів місцевого самоврядування, як результат на проголосований в першому читанні законопроект про ринок землі.

Першим своє обурення висловив Тернопільської облради, більшість обласних парламентарів якого звернулися до Верховної Ради і президента з проханням відправити у відставку непрофесійне уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

Цікаво, що найбільше обурення від прийняття закону про ринок землі з’явилося на сході і півдні країни, але першим «вистрілив» саме західний регіон, що подвійно неприємно для уряду. Також з’явилося звернення Сумської міськради, в якому депутати звертаються до парламенту і президента з проханням не приймати у другому читанні законопроект про ринок землі і не допустити продажу сільськогосподарських земель.

Коментуючи інформацію, політичний аналітик Павло Нусс відзначає, для президента Зеленського, який виступив ініціатором закону в цій канальної редакції закону, який прийнятий, поступив дуже серйозний сигнал з регіонів. Потрібно готуватися до того, що за Тернопільською областю підуть і інші, аграрні регіони країни. Швидко, дуже швидко розвиваються події.