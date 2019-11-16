«Зеленський піддався шантажу Путіна», — Гай закликав виходити на Майдан 21 листопада

У четвер, 21 листопада, у центрі Києва на Майдані відбудеться протестна акція під гаслом «Ні капітуляції», яка покликана зупинити дії команди президента України Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом відводу військ, які не подобаються активістам — військовим волонтерам та ветеранам АТО.

Волонтер і офіцер Збройних сил України Мирослав Гай прокоментував загострення на лінії фронту, втрати ВСУ і спроби лідера РФ Володимира Путіна маніпулювати президентом України Володимиром Зеленський, підштовхуючи його до капітуляції на Донбасі.

«Кількість обстрілу знову зростає. Один боєць загинув. В Авдіївці знищений будинок мирних жителів.

ОБСЄ зафіксувала нову позицію бойовиків на ділянці розведення в Петровському.

Путін заявив, що виведення військ тепер належить по всій лінії фронту, а закон про особливий статус має стати безстроковим.

Після заяв Коломойського про готовність взяти 100 млрд. у Кремля я не сумніваюся, що вони підуть на всі умови.

Всі найгірші сценарії стали можливі через те, що Зеленський піддався шантажу Путіна. Своїми діями Зеленський не віддалив війну, а наблизив її.

Порошенко як талановитий дипломат і жорсткий переговірник змусив Росію все ж зупинитися, об’єднав міжнародну коаліцію навколо санкцій, зробив подальшу агресію Росії невигідною для Кремля і почав метр за метром відвойовувати нашу землю назад. За останні роки ми відвоювали 2/3 окупованих територій.

При цьому він теж йшов на невигідний «Мінськ» і навіть відвід, але ніколи не робив необоротних речей, завжди відстоюючи позицію українських національних інтересів, і вчасно зупинявся або змінював тактику в цій складній геополітичній грі.

Тепер прийшов «не лох», і Путін з його кремлівськими шакалами відчули смак крові — нашої з вами крові.

Жалюгідні 100 млрд. Папір — ось ціна Україні для цієї сволоти. Упевнений, що вони погодяться і на 15, як Янукович в свій час.

Але я знаю, що Україна не погодиться.

Тому побачимося 21 листопада на Майдані. У Зеленського ще є шанс спертися на підтримку народу і не йти на капітуляцію», — закликає Гай.