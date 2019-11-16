Лукашенко перехитрив Путіна: навіщо «Бацьку» дострокові вибори

У неділю, 17 листопада, в Білорусі пройдуть дострокові вибори у Палату представників національних зборів (нижня палата білоруського парламенту, по-білоруськи Нацыянальны схід Республіки Білорусь).

Експерти переконані, що вибори — це прикриття для всевладдя президента Білорусі Олександра Лукашенка. Попередні вибори відбулися в 2016 році, але Лукашенко вирішив провести дострокові вибори, щоб відокремити їх від президентської кампанії 2020 (відбудеться в серпні, якраз у день народження «Бацьки»). Є й інші причини — це відсторонення від парламенту проросійських сил і відбір лояльних депутатів перед транзитом влади або «токсичними» референдумами. Примітно, що вибори проходять на тлі безпрецедентного загострення відносин між Москвою і Мінськом. Про те, якими будуть вибори, — в матеріалі «Апострофа».

Питання «хто буде обраний» не варто

Найчисленнішим в нижній палаті минулого скликання було республіканське громадське об’єднання «Біла Русь» — 68 з 110 депутатів. Другими були безпартійні — займали 25 крісел. Це для Білорусі нормально у зв’язку з подвійними нормами законодавства: 69 стаття конституції дозволяє висуватися від громадських організацій або взагалі самостійно — для цього достатньо зібрати підписи громадян. Хоча виборчий кодекс це забороняє, і в цьому році деякі кандидати не змогли зареєструватися для участі у виборах. Всього ж зареєстровано 516 кандидатів, з яких виберуть 110 депутатів.

Висування в Білорусі відбувається в одномандатних округах, провладні кандидати часто конкурують один з одним, а партійних списків немає взагалі. Тому склад Палати представників зазвичай досить строкатий. Так, у 2016 році в ПП вибрали представників Компартії, Республіканської партії праці і справедливості, «лівоцентристів», членів Білоруської патріотичної партії (до речі, місцева БПП створювалася в 1996 під Лукашенко і для Лукашенка) та одного представника найчисельнішої в країні Ліберально-демократичної партії. До парламенту також пройшли дві опозиціонерки, яким в 2019 році балотуватися не дозволили.

Експерти відзначають, що Лукашенко потрібен парламент, в який увійдуть представники різних партій та організацій, щоб у разі потреби його можна було б показати ЄС як доказ демократії. Але насправді, не має значення, хто з депутатів і під яким прапором потрапить в парламент.

«Можна точно назвати лише одну характеристику майбутнього парламенту: він буде на 100 відсотків лояльним до президента. Партійна приналежність — це імітація. Депутатські крісла займуть вірні слуги Лукашенка», — говорить «Апострофу» білоруський політик-ліберал і економіст Ярослав Романчук.

Більшість білоруських незалежних політиків і правозахисників схиляються до того, що парламент не означає нічого. Будь-який папірець, підписана Лукашенко, автоматично набуває сили закону, а самі закони пишуться в адміністрації президента і парламенту за них тільки формально голосує. Така собі імітація демократії. Про те, щоб подати якийсь радикальний законопроект — мова не йде. Опозиційних партій багато, однак користі від них також немає.

Олександр ЛукашенкоGetty images

«Поділ білоруських партій на правих і лівих досить умовно», — пояснює «Апострофу» Денис Лавникевич, білоруський журналіст, який працює в Києві.

«Ліві — переважно соціал-демократи, яких близько 6 партій. Але користь від них приблизно однаковий, тобто ніякої, — продовжує Лавникевич. — Є кілька правих партій, які дотримуються економічного лібералізму і більше традиціоналістських позиції. Але партії в Білорусі не значать зовсім нічого. Вони ні на що не впливають в білоруській політиці, а існують лише для того, щоб легітимізувати вибори, в яких заздалегідь відомі прізвища майбутніх депутатів. Вже не раз було так, що ще перед виборами з’являлися списки депутатів, узгоджені з КДБ, які потім повністю або майже повністю підтверджувалися».

Аналітик «Українського інституту майбутнього» Ігар Тишкевич зазначив, що білоруські опозиційні партії ворогують між собою.

«Є таке поняття як криза — ідей, фінансів, структур. В даний час білоруські видання відзначають, що ця кампанія — одна з найсумніших в історії парламентських виборів у Білорусі, тому що все передбачувано. Протестний потенціал і під час кампанії був на низькому рівні, таким же залишиться і після неї. Ні одні вибори в Білорусі не визнавалися вільними такою організацією як ОБСЄ», — сказав Тишкевич «Апострофу».

До речі, Європарламент вже заявив, що не буде спостерігати за волевиявленням білоруського народу.

Протистояння з Кремлем, транзит влади і складний референдум

Лукашенко все одно, хто з його поплічників пройде в парламент — фахівці вважають, що йому важливо, щоб нижня палата була максимально лояльною і діяла строго за вказівкою. Щодо інших планів «Бацьки» думки експертів розділилися.

На думку Игара Тишкевича, Лукашенко намагається зменшити вплив Кремля в парламенті, тому оголосив вибори достроково.

«Російська Федерація не встигла сформувати свій пул кандидатів і відбудувати проросійські організації до такої потужності, щоб проводити парламентську кампанію. Є 4-5 кандидатів від так званої «Республіканської партії», яких можна теоретично вважати проросійськими. Інші проросійські групи не встигли провести збір підписів чи не ризикнули йти на парламентську кампанію», — пояснює експерт.

Ярослав Романчук зазначає небувале загострення між Москвою і Кремлем.

«Вибори проходять на тлі сварки з Росією по всіх можливих напрямах. Менше місяця залишилося до 8 грудня — на цю дату було анонсовано підписання «чогось» — а жодного важливого рішення в Білорусі немає. Це стосується і газу, і кредитування, та доступу на російський ринок, і доступу до прикордонного контролю. Фактично жодне питання не вирішене», — говорить експерт.

Росія порушує свободу переміщення товарів і послуг між митницями двох країн відбувається повна недовіра, що призводить до багатокілометрових черг з обох сторін кордону.

«З огляду на це та багато інших економічних і політичних питань, «союзна держава» має вигляд фікції і, швидше за все, реалізований не буде», — додає Ярослав Романчук.

Росія порушує свободу переміщення товарів і услугGetty images

Денис Лавникевич вважає, що вибори пов’язані з транзитом влади.

«Йому (Лукашенко) знову потрібен абсолютно слухняний парламент, щоб змінити конституцію і передати владу. Але поки невідомо кому або комусь з синів, або з наближених, або просто перерозподілити її, як це у свій час зробив Назарбаєв. Зараз всі повноваження у президента. Він може віддати частину уряду, частину парламенту, щоб, коли він піде, вся система не впала», — каже журналіст.

А ось Ярослав Романчук вважає, що транзиту влади в Білорусі немає і бути не може. Зате Лукашенко готує парламент під складний референдум, який відбудеться між 2021 і 2024 роками. Питання, які будуть поставлені перед громадянами Білорусі, поки невідомі. Можливо, референдум буде мати відношення до конституційної реформи щодо перерозподілу повноважень президента і парламенту. Також на «всенародне обговорення» можуть винести інші «токсичні» питання, наприклад, скасування смертної кари.

Протестувати проти диктатури нікому

Відзначимо, що так зване «дострокове голосування» тривало чотири дні — з 13 листопада по 16 листопада. Юридично воно дало можливість проголосувати тим, хто не може прийти на виборчі дільниці 17 листопада. Фактично — це ще один інструмент для фальсифікацій на виборах.

«За чотири дні проголосували понад 27% виборців. Нам залишається тільки здогадуватися про відсоток «вкидань» в урни. Виборчі комісії на 100% комплектуються адмінресурсом. У плані фальсифікацій ми даємо фору і Росії, і Казахстану, і будь-яким іншим країнам пострадянського простору», — переконаний Ярослав Романчук.

Окремі місцеві видання відзначають, що на цих виборах маститі «опозиціонери» відійшли в бік, давши дорогу молодим. Але потенціал протестного руху в Білорусі дуже невисокий.

«Близько мільйона білорусів виїхали на заробітки або навчання — серед них багато активної молоді, яка намагається виїхати з країни, тому що змінилося законодавство про призов в армію (наприклад, бакалавра, щоб стати магістром, треба спочатку відслужити в армії, — «Апостроф»). Присутній апатія. Це вже не та Білорусь, яка була років 10 тому. Влада проводить політику повної зайнятості («бідно, але стабільно») і має дуже серйозний силовий ресурс. Та й традиційно білоруси — апатичний народ. Це якесь болото» , — пояснює Ярослав Романчук.

Молодь намагалася влаштовувати акції та перформанси на вулицях. Одним з найяскравіших було спілкування з білоруським опозиційним блогером, який зараз перебуває у Польщі, згадує Денис Лавникевич.

«На площі влаштували сцену, ніби для зустрічі з політиком, виготовили картонну фігурку цього блогера, поспілкувалися з ним через Ѕкуре — відео транслювали на екран на сцені. Приїхати в Білорусі він не зважився, інакше його одразу затримали. Але і такі акції привертали мало людей — усього кілька сотень, — скаржиться журналіст. — А коли приїжджав російський путинист репер Timati і безкоштовно роздавав бургери, до нього прийшли тисячі людей. і це більше, ніж за всі протестні акції під час виборів разом узяті».

Дмитро Малишко, Апостроф