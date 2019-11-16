Глава Якутії: йшов виганяти Путіна шаман – агент Держдепу США

Шаман Олександр Габишев навесні цього року пішки вирушив з Якутії до Москви виганяти Путіна.

Глава Якутії Айсен Миколаїв не виключає, що називає себе шаманом Олександр Габишев завербований агентом Держдепу США.

Про це повідомляє ІА Regnum.

«Тут Габишева ніхто шаманом не називає. Це ви, москвичі, вирішили, що він шаман, і він сам — теж», — сказав Миколаїв.

Ніколаєв вважає, що у Габишева дуже важка доля, і ті втрати, які він поніс, його сильно вразили, і йому потрібна допомога.

— Тобто це не ваша, не якутська історія? – поцікавився у голови Якутії журналіст.

— Далеко не якутська і, може, навіть не російська, — відповів той.

— Хто на нього впливає — Америка чи що? – запитав журналіст.

— Чому б і ні, — припустив глава Якутії Айсен Миколаїв.