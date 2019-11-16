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Глава Якутії: йшов виганяти Путіна шаман – агент Держдепу США

17.11.2019

Шаман Олександр Габишев навесні цього року пішки вирушив з Якутії до Москви виганяти Путіна.

Про це повідомляє ІА Regnum.

«Тут Габишева ніхто шаманом не називає. Це ви, москвичі, вирішили, що він шаман, і він сам — теж», — сказав Миколаїв.

Ніколаєв вважає, що у Габишева дуже важка доля, і ті втрати, які він поніс, його сильно вразили, і йому потрібна допомога.

— Тобто це не ваша, не якутська історія? – поцікавився у голови Якутії журналіст.

— Далеко не якутська і, може, навіть не російська, — відповів той.

— Хто на нього впливає — Америка чи що? – запитав журналіст.

— Чому б і ні, — припустив глава Якутії Айсен Миколаїв.

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