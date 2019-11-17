Вбили, аби не платити? У справі про загибель українців у Польщі з’явилися шокуючі деталі

Двох українських заробітчан, яких знайшли мертвими в ангарі з фруктами в Польщі, могли вбити, щоб не розплачуватися з ними.

Як пише «Країна», товариші українців і їх рідні вважають, що їх загибель — ця інсценівка, і все підлаштували, щоб не розплачуватися з ними.

За однією з версій, поляк нібито, щоб не платити українцям за роботу, заманив їх у ангар, для цього спеціально відкрив вікно, а коли вони зайшли туди, зачинив його.

«Українці отримували близько 3 тисяч злотих (близько 19 тисяч гривень). І за останній місяць з ними, здається, не розрахувалися. Мало того, господар ще вимагав 40 тисяч злотих (250 тис. грн) за доставку тіл до кордону з Україною. Звичайно, рідні відмовилися. На перевезення скинулися односельці, ховати повинні в це неділю», — каже товариш загиблих Дмитро Мамчур.

Односельці не вірять, що смерть українців розслідують, навпаки, з них зроблять винуватих, вважають вони.

«Зроблять з українців як ні самогубців, так алкашів. Ніби не знайшли іншого місця, як пити в ангарі. Їм не провели інструктаж, не розповіли, що в ангарі вони можуть задихнутися. Швидше за все власник побачив страшну картину, взяв і відкрив вікно, закрив двері і поклав випивку — зробив все для того, щоб з себе зняти провину», — нарікає землячка загиблих Ірина Саска.