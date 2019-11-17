«Хто так навонял?» Розкрито інтимна деталь з дитинства Путіна

У дитинстві президента Росії Володимира Путіна і його друзів улюбленою розвагою було зіпсувати повітря в автобусі після тренування з самбо.

Як розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» майстер спорту по самбо, віце-чемпіон СРСР і каскадер Микола Ващилин, який був знайомий з Путіним, після цього люди зазвичай сиділи і шукали очима: «Хто ж так навонял?»

«Путін завжди був нахабним дворовим пацаном, бився з люттю, і таким же залишився, тільки неймовірно зріс від вседозволеності», – розповів Ващилин.

Також, за його словами, президент РФ в дитинстві мріяв працювати в КДБ, після того, як його побили. Тоді він почав шукати силу, яка могла б захистити.

«Він сам пише, що одного разу йому дали в лоб так, що іскри з очей полетіли. І він зрозумів, що потрібно шукати якусь силу, яка могла б йому допомогти. А такою силою в СРСР був тільки КДБ», – зазначив каскадер.

Така інтимна інформація про президента Росії не залишила байдужою мережу. Так, користувач Twitter Vіtаuskаs опублікував на своїй сторінці відповідний матеріал видання, назвавши такі витівки Путіна тільки початком шляху: «Гаденя. Початок шляху. Сьогодні повітря зіпсований вже у всьому світі, але припиняти паскудити це дрібне нікчемність і не думає…»

Гаденя. Початок шляху. Сьогодні повітря зіпсований вже у всьому світі, але припиняти паскудити це дрібне нікчемність і не думає… pic.twitter.com/gYSc2rZWOm

— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 16, 2019