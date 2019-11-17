В Івано-Франківську облили фекаліями скандального бізнесмена: опубліковано фото

Екс-регіонала, скандально відомого підприємця Ігоря Халаменда облили лайном, коли він виходив з ринку в Івано-Франківську.

Про це повідомляє місцевий портал «Галка«. Напередодні на території центрального продуктового ринку зібралися протестувальники з-за інформацією, що бізнесмен планує повернути контроль над підприємством. Незабаром на місці з’явилася поліція.

Вранці 16 листопада Халаменда спробував зайти в офісні приміщення Торгового сервісу», компанії, яка є орендарем та адміністратором ринку. На місце він приїхав на броньованому джипі Mercedes Benz Gelandewagen. Поява чоловіка викликало ще більший скандал.

Увечері поліція домоглася, щоб представники двох конфліктуючих сторін розійшлися по домівках до понеділка. Представники поліції залишилися чергувати на місці події.

Фото з місця НП

Галка

Фото з місця НП

Галка

Фото з місця НП

Галка

При цьому невідомий чоловік раніше того ж дня намагався облити Халаменду відром фекалій. Йому завадили поліцейські, чоловіка затримали і склали адмінпротокол.

Незабаром спроба повторилася і вже була вдалою. «Очевидці кажуть, що він був дуже злий. Він сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку», – розповіли журналісти.

Поліція затримала нападника, його доставили в міський відділ поліції.

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua