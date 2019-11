YouTube заблокував розслідування штабу Навального про нерухомості депутата Держдуми

YouTube заблокував фільм-розслідування краснодарського штабу Олексія Навального про нерухомості і зв’язках колишнього віце-губернатора Краснодарського краю, депутата Держдуми Олександра Ремезкова. У повідомленні про блокування кажуть, що відео недоступне через скарги “третьої сторони” про порушення конфіденційності.

За правилами відеохостингу, у такому разі власнику каналу повинні надіслати електронний лист і дати можливість змінити або видалити конфіденційну інформацію. У штабі Навального https://twitter.com/teamnavalny_krd/status/1195656979101995008″ target=”_blank” rel=”nofollow”>заявили, що YouTube не надіслав жодного супровідного листа із зазначенням, хто автор скарги і в чому полягають порушення”.

Штаб направить в YouTube апеляційне лист для роз’яснення конкретних причин видалення, повідомив “Медиазоне” координатор штабу Дмитро Свитнев. За його словами, майже всі матеріали в розслідуванні взяті з відкритих джерел. Виняток становлять власні зйомки штабу, а також відеозапис обшуку в будинку Ремезкова і документи з кримінальної справи, які опозиціонерам прислали анонімно на “чорний ящик”.

Фільм про Ремезкове завантажений на порносайті PornHub під назвою “Депутат, який зміг”, повідомили в штабі Навального. Текстова версія доступна на сайті штабу. У розслідуванні йдеться, що Ремезков оформляє свої компанії, нерухомість і автомобілі на сестру Жанну Ареф’єву. Також стверджується, що сім’я депутата володіє “Чорноморської фінансовою компанією”, яка будує у Краснодарському краї котеджні селища і багатоквартирні будинки. У власності довірених осіб Ремезкова знаходиться дача на чорноморському узбережжі, оформлена як реабілітаційний центр, і резиденція на землях лісового фонду. У штабі Навального не виключили, що уникати відповідальності депутату допомагала його зв’язок з головою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним.

https://twitter.com/teamnavalny_krd” rel=”nofollow”> Штаб Навального в Краснодарі@teamnavalny_krd Поки ми розбираємося, з якої причини YouTube заблокував наше розслідування про депутата Олександра Ремезкове, відео завантажено на PornHub. Давайте пояснимо Ремезкову, що ефект Стрейзанд сильніше його бажання видалити наш ролик. Діліться посиланням із друзями: http://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5dcf2cb9746f6 … Pornhub ARIA @Pornhub https://twitter.com/teamnavalny_krd/status/1195715105402568706″ rel=”nofollow”> 655 https://twitter.com/teamnavalny_krd/status/1195715105402568706″ rel=”nofollow”>7:47 PM – Nov 16, 2019 Twitter Ads info and privacy

189 people are talking about this

Представники громадської організації “Екологічна Вахта по Північному Кавказу” ще в 2016 році розповідали про записаному на Ареф’єву особняку в парку 30-річчя Перемоги у Краснодарі. Незабаром на екологів Андрія Рудомаху і Дмитра Шевченка завели кримінальну справу про наклеп. У Держдумі на запит видання “Вільні медіа” про коментарях з приводу розслідування штабу Навального заявили, що питання редакції не зачіпають діяльність нижньої палати парламенту.