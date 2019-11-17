Камалія зізналася, чому боїться виходити заміж

Українська співачка Камалія розповіла, що не хоче вдруге виходити заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Про це виконавиця повідомила в інтерв’ю у “Світському житті”.

За словами Камалії, вона боїться вдруге взяти обітницю з мільярдером Захуром, адже вважає, що після цього стосунки пари можуть погіршуватися.

“Останнім часом я спостерігаю таку тенденцію, що коли одна пара одружується декілька разів, то через деякий час вона розлучається. Тому я трішки боюся. Проте, весілля я хотіла б ще раз відсвяткувати”, – пояснила співачка.

На що коханий артистки Мохаммад Захур пожартував, що не проти ще раз одружитися, проте хіба що на якійсь іншій жінці.

“У нашій родині саме так і жартують”, – додала Камалія.

: zik.ua

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