MARUV не з’явилася на концерт в РФ, шанувальники обурюються: що сталося

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) підвела російських шанувальників з-за проблем зі здоров’ям. Артистка повинна була прилетіти в Уфу, де була заявлена як хейдлайнера на фестивалі Energy в честь четырехлетии радіостанції ENERGY у цьому місті.

Корсун записала відеозвернення до шанувальників і розмістила його у розділі «сторіс» Instagram. Вона розповіла про причини нездужання, а також повідомила, що їй стало погано в аеропорту і вона навіть не змогла вилетіти.

«Мені стало дуже погано на пересадці, ось я перебуваю зараз в аеропорту. Я, на жаль, навіть от не вилетіла до вас. Мені дуже шкода, я сподіваюся, ми з вами побачимося ще обов’язково, а ви обов’язково стежте за своїм здоров’ям, пам’ятайте, що потрібно нормальна кількість годин спати і нормально харчуватися, інакше будете, як я — дуже сильно потім хворіти», — дала рада MARUV.

На сторінці радіо у соцмережі організатори принесли вибачення за трапився форс-мажор, але це не задовольнило засмучених російських шанувальників українки.

«Вихід Марув був призначений на 21:00. Весь цей час організатори робили все можливе, щоб вона прилетіла до Уфи і виступила. Нам дуже шкода, що все склалося саме так», — йдеться в повідомленні.

«Ех, Аня, Аня за 1,5 місяця купили квитки, знайшли з ким залишити дітей, так хотіли побувати на твоєму виступі…, а ти «Я прийшов тебе нема, підманула, підвела», «Повністю згодна з усіма розчарованими людьми. П’ятниця була зіпсована. Квитки зовсім не дешеві… Ви вчинили максимально некрасиво, потрібно відразу говорити людям, що не будемо виступу, не морочити голову, змушуючи чекати 1,5 години!», «Подивилася сториз в инстаграме Марув. Добре, що відразу пішла, сподіваюся гроші повернуть… Думаю, що вона з самого початку не збиралася прилітати до нас», — писали фани Корсун.