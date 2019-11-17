Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі і отримали по зубах: деталі боїв

Терористи «Л/ДНР» у суботу, 16 листопада, 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських вояків протягом доби не зафіксовано.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

5 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ»:

неподалік Майорска – з станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі у Луганського – з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганского і Попасній – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» супротивник зробив 4 обстрілу по позиціях Об’єднаних сил:

у Старогнатовки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського і Березовим – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі у Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

«У разі загрози життю і здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику», – додали в повідомленні.