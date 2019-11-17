Юрій Бутусов вказав на важливий нюанс повернення Росією українських кораблів

Російська Федерація своєю згодою повернути нашій країні незаконно захоплені в районі Керченської протоки кораблі, зробила крок назустріч України по відношенню до Росії.

Відповідну точку зору представив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. За його словами. Факт наявності у РФ українських суден був своєрідним важелем тиску на російського президента Володимира Путіна. Також Бутусов вважає, що повернення Нікополя», «Бердянська» і «Яни Капу» для господаря Кремля є вимушеним.

«Після перемоги України у Морському суді в справі по захопленню катерів, і після продовження юридичної роботи, Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів по всьому світу для забезпечення українського позову. Якщо б Україна продовжила юридичну війну і не брала захоплені катери, Росія була б поставлена в скрутне становище», — стверджує журналіст.

Більш того, він додав, що після повернення кораблів президент України Володимир Зеленський «розраховує на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в «нормандському форматі». «У першу чергу, Зеленський сподівається, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін», – додав Бутусов.