Доник звернувся до патріотів: запам’ятовуйте кожну прізвище, кожен крок, кожен вчинок. За це теж їх будуть судити

Відомий український блогер, військовий волонтер Роман Доник у своєму блозі пише про те, що активізація «кишенькових» суддів, прокурорів, «ГБРовцов», викрадення людей на вулицях – це все ланки одного ланцюга, яку постмайданна влада так і не змогла обрубати відразу після перемоги Майдану.

Сьогодні вже очевидно, що всі ці люди п’ять років сиділи тихенько, а тепер, коли влада кардинально змінилася, вирішили сказати своє слово.

Роман Доник зазначає, боляче і неприємно від того, що сталося в суді з бойовим генералом, «кіборгом» Марченко, але це теж буде уроком справжнім патріотам. Волонтер прогнозує, що точно така ж доля чекає і на тих людей, які сьогодні при владі – від Зеленського до Разумкова. На кожне їхнє злочинне діяння буде дана відповідь.

За словами волонтера, ветерани АТО, «добробаты», волонтери витримають і всі суди, і всі висновки, тому що вони пройшли війну і стали стійкими. Роман Доник підкреслює, Зеленський може і сам не усвідомив, що він відкрив ящик Пандори, а, значить, відразу після реваншу потрібно буде не допустити помилку, яку допустили патріоти в 2014-му році. Волонтер підкреслює, зараз правильніше не писати гнівні пости, а об’єднуватися і вести роз’яснювальну роботу серед активної частини населення.