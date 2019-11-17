У Зеленського підтвердили нічний повернення захоплених Росією кораблів

В Офісі президента України підтвердили, що процедура повернення українських кораблів, захоплених в 2018 році РФ, знаходиться на завершальному етапі.

Про це повідомляє “Новий час” з посиланням на радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

“Процес повернення малих броньованих катерів “Бердянськ” і “Нікополь”, а також буксири “Яни Капу”, захоплених в минулому листопаді, вже на завершальному етапі”, – сказав чиновник.

Крім Єрмака, ще два інформованих джерела підтвердили, що в Росії прийнято принципове рішення повернути суду Україні. За їх словами, країни зараз перебувають на фінальній стадії переговорів, в яких беруть участь силові відомства і представники міністерств закордонних справ. Вже узгоджуються дата і місце передачі кораблів.

Як передали джерела, повернення суден точно відбудеться не в порту, а в морі. “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” відбуксирують з допомогою трьох російських буксирів в узгоджене сторонами місце, де їх зустрінуть три українських буксира.

Швидше за все, передача відбудеться сьогодні вночі в Чорному морі.